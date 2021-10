Wer Gazprom jetzt nicht kauft, ist selber Schuld!

Gazprom begeht den Tag heute mit einem Paukenschlag. Derzeit notiert das Wertpapier mit rund drei Prozent im Gewinn. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

Die Charttechnik zeigt sich nach diesem Anstieg wieder von ihrer besten Seite. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Im bisherigen Kursverlauf waren 8,83 EUR dieser Umkehrpunkt. Die nächsten Tage dürften es also in sich haben.

Skeptiker könnten den Anstieg zum Leerverkauf nutzen und so auf fallende Kurse spekulieren. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Gazprom-Bullen dürfte angesichts der kräftigen Rallye das Lachen heute nicht mehr zu nehmen sein.

