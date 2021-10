Convergint beginnt Expansion in Westeuropa durch Übernahme von Keyotel

Convergint, ein weltweit führender Anbieter von Service-basierter Systemintegration, meldete heute die Übernahme von Keyotel, einem führenden Sicherheitsintegrator in Deutschland. Infolge dieser Akquisition verdoppelt Convergint seine Präsenz in Deutschland durch die Einrichtung eines Büros in Frankfurt, was zudem eine weitere Stärkung seines Serviceangebots für Kunden weltweit bedeutet.

Die seit 2009 bestehende Firma Keyotel bietet ein breit gefächertes Serviceangebot, das vom Design bis hin zur Installation und Instandhaltung der elektronischen Sicherheit in ganz Deutschland reicht. Der mehr als 600 Kunden umfassende Kundenstamm des Unternehmens umspannt große Industriekonzerne bis hin zu kleinen und mittelständischen Unternehmen, Militäranlagen, Hotelketten und anderes mehr. Mit seiner Erfahrung in mehreren vertikalen Märkten stellt Keyotel seinen Kunden elektronische Schließsysteme, Videoüberwachungstechnologie, Hotelsafes und Energiemanagementprodukte bereit. Die Führungsarbeit von Keyotel beruht auf einer über 30-jährigen Branchenerfahrung mit einer positiven und integrativen Arbeitsplatzkultur. Im Mittelpunkt des täglichen Betriebs des Unternehmens steht eine kundenzentrische Strategie, die die Mitarbeiter von Keyotel in die Lage versetzt, die Installations- und Service-Anforderungen seiner Kunden mit außergewöhnlichem Kundendienst und Support zu erfüllen.