Rimini Street UK erneut unter den Top 20 für 2021 UK's Best Workplaces in Tech

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende externe Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des „2021 UK's Best Workplaces in Tech“ in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen ausgezeichnet wurde. Dieser Erfolg folgt auf die Auszeichnung unter den Top 10 bei den „2021 UK’s Best Workplaces“, eine Top-20-Platzierung bei den „2021 UK's Best Workplaces for Women“ sowie letztes Jahr als „Great Place to Work-Certified“-Unternehmen (GPTW) im Jahr 2020 im Vereinigten Königreich und für „Excellence in Wellbeing“. Mit der heutigen Verleihung behält Rimini Street seine Platzierung unter den Top 20 aus dem Jahr 2020 bei, als es bereits für die „Best Workplaces in Tech“ der mittelständischen Unternehmen anerkannt wurde.

Unternehmen der „2021 UK’s Best Workplaces in Tech“

Nach einer Umfrage unter den Mitarbeitern von Rimini Street UK qualifizierte sich das Unternehmen für den Trust Index Score und die erfolgreiche Bindung von Mitarbeitern. Der Trust Index Score bewertet die Erfahrungen der Mitarbeiter, während das Culture Audit das Personalmanagement sowie die Führungspraktiken in Unternehmen, die eine großartige Arbeitskultur schaffen, beurteilt. Rimini Street erreichte die Platzierung, da Mitarbeiter für das Unternehmen abteilungsübergreifend durchgehend ausgezeichnete Erfahrungen am Arbeitsplatz mitteilten, wobei Faktoren wie körperliches und geistiges Wohlbefinden, Fairness, Kameradschaft und Vertrauen in die Führungsebene berücksichtigt wurden. Diese Arbeitsplatzkultur hat für Arbeitnehmer eine inklusive, innovative und produktive Umgebung geschaffen, ob sie nun im Außen- oder Innenbereich des Unternehmens tätig sind.

„Auf die im britischen Tech-Bereich Tätigen, die sich aktiv dafür eingesetzt haben, eine positive Mitarbeitererfahrung aufzubauen und für das persönliche Wohlbefinden der Kollegen zu sorgen, sind wir heute angesichts dieser Auszeichnung besonders stolz“, sagte Benedict Gautrey, Managing Director von Great Place to Work UK. „In diesen vier Jahren, in denen wir die ,UK's Best Workplaces in Tech‘-Unternehmen ausgezeichnet haben, sind viele von ihnen rasch gewachsen, doch haben sie niemals ihre Werte aus den Augen verloren. Sie behielten ihr Motto ,Mitarbeiter an die erste Stelle' durchgehend bei und fanden oft innovative und kreative Lösungen, um ihre wunderbare Arbeitsplatzkultur auch außerhalb des Firmengeländes voran zu bringen.“