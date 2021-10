3D-Micromac stellt neues Lasersystem für das Schneiden von Halb- und Schindelzellen für die Photovoltaik-Branche vor

Chemnitz (ots) - Das microCELL MCS-Zellschneidesystem ermöglicht freie Wahl von

Schnittlayouts von Halb- bis Schindelzellen bei konstant hohem Durchsatz und

maximaler Produktivität



Die 3D-Micromac AG, führender Anbieter von Lasermikrobearbeitungs- und

Rolle-zu-Rolle-Lasersystemen für die Halbleiter-, Photovoltaik-, Medizintechnik-

und Elektronikindustrie, hat heute mit der microCELL MCS ein modernes

Lasersystem für das Schneiden von Halb- und Schindelzellen vorgestellt. Mit dem

microCELL MCS Lasersystem trägt 3D-Micromac den Anforderungen des

Photovoltaikmarktes in Bezug auf die Steigerung von Modulleistung und

Lebensdauer Rechnung. Das neu entwickelte Lasersystem sorgt dabei für eine

Minimierung der Leistungsverluste und eine außergewöhnlich hohe mechanische

Festigkeit der geschnittenen Zellen. Es ermöglicht zudem höchste Durchsätze beim

Schneiden von Zellgrößen bis zu M12/G12 in Halbzellen oder Schindelzellen.





Die Heckert Solar GmbH, einer der größten und führenden deutschen Hersteller vonHochleistungs-Photovoltaikmodulen, hat bereits zwei microCELL MCS-Systeme fürihre Werke in Thüringen (LWD Solar GmbH) und Chemnitz gekauft.Zellschneiden als Antrieb für die ModulfertigungIn den letzten Jahren hat sich das Schneiden von Solarzellen in Halbzellen zueiner Schlüsselstrategie für die PV-Fertigung entwickelt. Dies liegt vor allemdaran, dass die Verwendung von Halb- und Schindelzellen eine nennenswerteSteigerung der Leistung und der mechanischen Festigkeit auf Modulebene mit sichbringt. Dieser Trend geht einher mit der Umstellung auf größereVollzellenformate und der damit verbundenen Erhöhung der Modulleistung. DasSchneiden der Zellen in Halb-, Drittel- bis hin zu Sechstelzellen, sogenannteSchindeln, kompensiert den erhöhten Leistungsverlust, der mit dem höherenZellstrom aus größeren Waferflächen einhergeht. Damit ist davon auszugehen, dassdas Schneiden der Zellen auf absehbare Zeit das Herzstück der PV-Herstellungbleibt.Das neue microCELL MCS-System von 3D-Micromac nutzt das patentierte thermischeLaserstrahlseparieren (TLS) zur Zelltrennung. Die ablationsfreie Technologiegarantiert eine hervorragende Kantenqualität. Dadurch weisen die geschnittenenZellen eine um bis zu 30 Prozent erhöhte mechanische Festigkeit im Vergleich zuablativen Laserverfahren sowie eine verringerte Leistungsdegradation über dengesamten Lebenszyklus des Solarmoduls auf. Das TLS-Verfahren verringert zudemdie Rekombinationsverluste an den Kanten deutlich, wodurch ein Leistungsgewinn