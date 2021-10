Guidewire Software im vierten Jahr in Folge als führendes Unternehmen im Gartner Magic Quadrant 2021 für Non-Life Insurance Platforms, Europe, ausgezeichnet

14:55 Uhr Ascot Group Implements Guidewire Cyence for Cyber Insurance Growth Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

04.10.21 Guidewire Software Recognised as a Leader for Fourth Consecutive Year in the 2021 Gartner Magic Quadrant for Non-Life Insurance Platforms, Europe Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

29.09.21 Guidewire Announces Latest Group of PartnerConnect Consulting Program Specialization Recipients Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

28.09.21 InvoiceCloud’s Electronic Payments Apps Now Available in Guidewire Marketplace Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

23.09.21 Guidewire Software to Host Virtual Analyst Day on September 30, 2021 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

23.09.21 Guidewire Named to 2021 IDC FinTech Rankings Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

23.09.21 Upptec’s Claim Contents Valuation App Now Available in Guidewire Marketplace Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

21.09.21 Frankenmuth Insurance Deploys Guidewire to Enhance Agent Experience for Business Owners and Workers’ Compensation Lines of Business Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

20.09.21 Guidewire InsuranceSuite Recognized as a Leader for Seventh Consecutive Time in the 2021 Gartner Magic Quadrant for P&C Core Platforms, North America Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten