Hologic führt Novodiag-System für molekulare On-Demand-Tests in Europa ein

Das Novodiag-System kombiniert Echtzeit-PCR- und Microarray-Funktionen. Dies ermöglicht die Identifizierung mehrerer Krankheitserreger in einer einzigen Probe und bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, die am stärksten gefährdeten Patienten mit gezielten und syndromalen On-Demand-Tests zu lokalisieren. Das CE-IVD-Testmenü umfasst hochgradig gemultiplexte On-Demand-Assays zum Nachweis von Magen-Darm-Infektionen und Antibiotikaresistenzen sowie einen gezielten Assay zum Nachweis von SARS-CoV-2. Eine starke Pipeline ist ebenfalls in Entwicklung.

Hologic, Inc. (Nasdaq: HOLX) gab heute die breite europäische Markteinführung des Novodiag-Systems bekannt, einer vollautomatischen molekulardiagnostischen Lösung für On-Demand-Tests von Infektionskrankheiten und Antibiotikaresistenzen. Die Markteinführung folgt auf die Übernahme von Mobidiag Oy durch Hologic im Juni 2021 und wird die Vorteile des Novodiag-Systems einem größeren Kundenkreis in Europa zugänglich machen.

„Mit der Akquisition von Mobidiag wollten wir unser internationales Diagnostikgeschäft stärken. Mit der Einführung des Novodiag-Systems durch Hologic erreichen wir dieses Ziel“, sagte Jan Verstreken, Group President International bei Hologic. „Die Aufnahme des Novodiag-Systems in unser Portfolio an diagnostischen molekular skalierbaren Lösungen wird mehr Kunden in Europa eine größere Auswahl an Lösungen bieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, von Einzelpatienten-Schnelltests bis hin zu Screenings auf Bevölkerungsebene.“

Das aktuelle diagnostische Angebot von Hologic wird durch das Panther System verankert, eine branchenführende, vollautomatische Plattform zur Proben-zu-Ergebnis-Analyse, die für den Einsatz in Labors mit unterschiedlichem Durchsatz entwickelt wurde. Das Novodiag-System ist eine High-Multiplex-Technologie, die auf Einfachheit, Genauigkeit und Erschwinglichkeit für ein breites und wachsendes Angebot an High- und Low-Plex-Assays präzisionsgefertigt wurde. Es ergänzt das Panther-System zusammen mit Panther Scalable Solutions und erweitert das Angebot von Hologic, sodass das Unternehmen den wachsenden diagnostischen Testbedarf seiner Kunden von kleinen bis hin zu den größten Labors decken kann.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, einem Unternehmen von Hologic, sagte: „Mobidiag erkennt bereits die Vorteile, Teil der Hologic-Familie zu sein, und die heutige Markteinführung wird es Novodiag ermöglichen, einen viel breiteren Kundenmarkt schneller zu erreichen und die Vorteile eines On-Demand-Systems zu nutzen, das Benutzerfreundlichkeit, hohe Multiplexfähigkeit und eine schnelle Durchlaufzeit bietet.“

Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.hologic.com/hologic-products/novodiag-system.

Über Hologic, Inc.

Hologic, Inc., ist ein innovatives Medizintechnikunternehmen, das sich in erster Linie durch frühzeitige Erkennung und Behandlung auf die Optimierung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Frauen (Frauenheilkunde) konzentriert. Weitere Informationen über Hologic finden Sie unter www.hologic.com.

Hologic, Mobidiag, Novodiag, Panther und verbundene Logos sind Marken und/oder eingetragene Marken von Hologic, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann prognostische Informationen enthalten, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, einschließlich Aussagen über die Einführung des Novodiag-Systems und zugehöriger Assays. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Produkte die hierin beschriebenen Vorteile erzielen, dass sie kommerziell erfolgreich sind oder das erwartete Umsatzniveau erreichen oder dass diese Bemühungen erfolgreich sind, dem Unternehmen und seinen Aktionären zugutekommen oder sich im Laufe der Zeit verbessern. Hologic lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Überarbeitungen der in dieser Mitteilung präsentierten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Ereignisse, Bedingungen oder Umstände widerzuspiegeln, auf denen solche Daten oder Aussagen basieren.

