Heute bei AIXTRON Gewinne mitnehmen?

Einen echten Frühstart legt heute AIXTRON auf das Parkett. Derzeit liegt die Aktie bereits mit rund vier Prozent im Plus. Der Titel landet damit in der Spitzengruppe der Tagesgewinner. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser markante Punkt wurde bei 20,33 EUR markiert. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 20,65 EUR, womit sich AIXTRON in Aufwärtstrends befindet. Mit dem heutigen Tag setzt die Aktie ihren Trend also in beeindruckender Maniert fort.

