Equity Release ist in Deutschland auf Wachstumskurs. Neue Akteure strukturieren den Markt durch transparente und verbraucherfreundliche Produkte, was das Interesse institutioneller Anleger weckt.

Equity Release als Geschäftsmodell

Seinen Anfang machte die Immobilienverrentung oder Teilverrentung als Geschäftsmodell in Großbritannien und den USA, wo von Equity Release (übersetzt: Eigenkapitalfreigabe durch die Immobilie) die Rede ist. Das Angebot richtet sich an Menschen ab 55 Jahren aufwärts, die eine Immobilie besitzen und auf Liquidität angewiesen sind oder sich eine erhöhte Liquidität wünschen. Laut einer Erhebung der englischen Immobilienverrentungsfirma Key haben sich bisher 36,3 Prozent in der Altersgruppe ab 55 für einen Equity Release entschieden, um das in der Immobilie gebundene Vermögen loszulösen. Damit werden Darlehen getilgt oder andere Schulden beglichen. Rund die Hälfte der Key-Kunden sind zwischen 65 und 74 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 72 Jahren.

Laut der Key-Erhebung sind die drei Hauptgründe für Equity Release finanzielle Not (Schuldenabbau), Sanierungen und Modernisierung des Eigenheims, etwa um sie altersgerecht umzubauen sowie die Möglichkeit, Kinder und Freunde finanziell zu unterstützen. Dabei werden verschiedene Modelle angeboten. So können ältere Menschen ihre Immobilie auch dafür einsetzen, um einen Kredit zu bekommen. Dabei zahlen sie monatlich nur Zinsen, ohne zu tilgen. Dieses Konstrukt wird "Retirement Interest Only" (RIO) genannt, zu Deutsch Altersvorsorgehypothek. Der Kredit wird dabei erst zurückgezahlt, wenn der Eigentümer die Immobilien nicht mehr nutzt – sei es durch Tod oder den Umzug ins Pflegeheim. In Deutschland wird dieses Vorgehen oft als Umkehrhypothek bezeichnet.