B Medical Systems weiht neue Fabrik ein

München/Hosingen (Luxemburg) (ots) - B Medical Systems (BMS), ein weltweit

führender Anbieter von Lösungen für die Kühlkette von Impfstoffen und

etablierter Hersteller sowie Distributor von Blutmanagement- und medizinischen

Kühllösungen, hat am 01.10.2021 feierlich sein neue Werkserweiterung eingeweiht.

Anwesend waren dabei unter anderem die luxemburgische Gesundheitsministerin

Paulette Lenert und der luxemburgische Wirtschaftsminister Franz Fayot.



Die neue Werkserweiterung befindet sich neben der bestehenden Produktionsstätte

in Hosingen, Luxemburg. Am 28. Januar 2021 erfolgte der erste Spatenstich. Die

neue Werkserweiterung mit einer Fläche von ca. 4500 m2 wurde innerhalb von sechs

Monaten errichtet. Das Erweiterungsprojekt wurde von verschiedenen

luxemburgischen Bau- und Ingenieurbüros unterstützt und wird etwa 150

zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.







Transportboxen und viele weitere Produkte für die Lagerung und den Transport von

Impfstoffen und anderen temperaturempfindlichen Proben. Der weltweite Bedarf der

COVID-19-Impfstoffe führte zu einer noch nie dagewesenen Nachfrage nach Lösungen

für die Kühlkette von Impfstoffen. Um diese Nachfrage decken zu können,

beschloss BMS, seine Produktionsstätte zu erweitern.



Die Werkserweiterung erfolgt in mehreren Phasen und umfasste eine Investition

von 15 Mio. Euro, von denen ein Teil vom luxemburgischen Wirtschaftsministerium

im Rahmen der Beihilfe für ein Investitionsprojekt für Produkte zur Bekämpfung

der Gesundheitskrise finanziert wurde. In den ersten beiden Phasen des Projektes

wurden neue Produktionshallen gebaut und bestehende Flächen optimiert. BMS

erwartet, damit seine Produktionskapazität von Produkten für die

Impfstoffkühlkette verdoppeln zu können. Die Produktionskapazität für

Ultratiefkühlgeräte soll sich verfünffachen. Im Juli 2021 wurde die neue

Produktionshalle fertiggestellt, welche Montagelinien, End-of-Line-Tests und

Verpackungsbereiche umfasst. Jetzt läuft die dritte Phase der Erweiterung, die

bis Ende November 2021 abgeschlossen sein soll. Dabei werden ein neues Warehouse

sowie Büros gebaut.



Die Einweihungsfeier begann mit einer Unternehmenspräsentation von Luc Provost,

CEO von B Medical Systems, gefolgt von Ansprachen der beiden Minister.

Anschließend wurde offiziell das Band zu den neuen Produktionshallen

durchschnitten.



Im Rahmen der Veranstaltung zeigte BMS auch das gemeinsam mit der Toyota Tsusho

Corporation (TTC) entwickelte Kühlfahrzeug für Impfstoffe (Refrigerated Vaccine

Transport Vehicle, RVTV). Es ist das erste Kühlfahrzeug der Welt, das die

Vorqualifizierung für Leistung, Qualität und Sicherheit der



