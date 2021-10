Voltabox meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer US-Tochtergesellschaften Voltabox of North America und Voltabox of Texas. Diese „werden im Rahmen eines Asset Deals vollständig von einem Käufer aus dem nordamerikanischen Kundenkreis des Unternehmens übernommen”, so das Unternehmen aus Delbrück. Den Verkaufspreis beziffert man auf eine Summe im mittleren einstelligen Millionen-Bereich.„Der Vorstand verbindet mit diesem ...