Jetzt bei Build Your Dreams Gewinne realisieren? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.10.2021, 18:32 | Nur eine Richtung kennt heute Build Your Dreams. So springt der Kurs um rund vier Prozent nach oben. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 31,79 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da die Aktie nun mit dem Rutsch unter die nächste Haltezone aus dem Stand neue Verkaufssignale generieren kann. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 30,00 USD markiert. Der Blick auf die kommenden Tage könnte also spannender kaum sein. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Da dieser Indikator bei 27,34 USD notiert und dadurch Hoffnungen auf weiter steigende Kurse macht. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

