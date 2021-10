Was für ein Auftakt bei Nvidia Corporation! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.10.2021, 18:32 | | 28 0 05.10.2021, 18:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Hochstimmung herrscht heute bei den Aktionären von Nvidia Corporation. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund vier Prozent vorzeigen. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Dieser Tiefpunkt liegt bei 195,55 USD. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht. Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage hilft derzeit langfristig orientierten Börsianern. Schließlich steht dieser Indikator bei 180,83 USD und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

