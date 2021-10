Rocket Software ernennt Milan Shetti zum nächsten CEO

„Seit der Gründung von Rocket vor fast 32 Jahren verfolgen wir das Ziel, ein langlebiges Softwareunternehmen aufzubauen, das die Welt verändert“, so Youniss. „Ich bin unglaublich stolz auf das Unternehmen, das wir aufgebaut haben, auf unsere 2.500 Rocketeers, auf die Kultur, die wir verkörpern, und auf die Grundwerte, die wir jeden Tag leben. Dieser Führungswechsel liegt mir sehr am Herzen, und wir haben jeden Schritt dieses Prozesses mit Bedacht und Überlegung vollzogen.“

Rocket Software , ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Unternehmenssoftware, die von den weltweit größten Unternehmen des öffentlichen und privaten Sektors genutzt wird, hat heute Milan Shetti mit Wirkung zum 5. November zum neuen CEO des Unternehmens ernannt. Milan wird auch seinen Titel als Präsident beibehalten. Der derzeitige CEO und Mitbegründer Andy Youniss wird Executive Chairman und in dieser Funktion mit seiner Erfahrung und seinem Know-how Rocket in wichtigen Bereichen strategisch beraten. Andy wird auch weiterhin dem Board of Directors von Rocket angehören.

Shetti kam 2020 als Business Unit President zu Rocket und wurde Anfang dieses Jahres zum President von Rocket ernannt, eine Funktion, in der er für alle Produkte im Portfolio des Unternehmens verantwortlich ist. Zuletzt war er in leitenden Positionen bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) tätig, unter anderem als Senior Vice President und General Manager des milliardenschweren Geschäftsbereichs Storage und davor als Chief Technology Officer der Bereiche Datacenter Infrastructure und Storage.

„Milan ist genau die richtige Führungspersönlichkeit für diesen Moment in der Geschichte von Rocket und für die Zukunft des Unternehmens“, fuhr Youniss fort. „Ich bin überzeugt, dass Rocket unter seiner Führung weiterhin unsere Kunden und Partner an die erste Stelle setzen, wegweisende Innovationen und Qualität liefern und noch legendärere Ergebnisse ermöglichen wird.“

„Ich bin fasziniert davon, wie sich die Kultur und die Technologie von Rocket gegenseitig verstärken“, erklärte Shetti. „Die Art und Weise, wie Andy die Grundwerte von Rocket damit verbindet, wie wir unseren Kunden und Partnern zur Seite stehen, ist das, was mich am meisten daran reizt, Rocket in dieser kommenden Ära zu leiten, in der wir weiterhin die Modernisierung unternehmenskritischer Systeme vorantreiben und die dringendsten, hochtechnischen Herausforderungen unserer Kunden und Partner lösen werden.“