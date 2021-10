Lantronix erweitert Lösung für Konnektivitätsdienste IoT Cellular Data and Security Management

Neue eStore-Funktionen bieten einfache Selbstbestellung von SIM-Karten, Datentarifen und Enterprise Site-to-Site-VPN-Sicherheit für globale und US-Kunden

IRVINE, Kalifornien, Oct. 05, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein globaler Anbieter von sicheren, schlüsselfertigen Lösungen für das Internet of Things (IoT), hat heute die Erweiterung seiner Connectivity Services bekanntgegeben, die nun mit Site-to-Site Virtual Private Network (VPN)-Sicherheit verfügbar sind. Die Lantronix Connectivity Services, die in mehr als 600 Netzwerken in 185 Ländern weltweit angeboten werden, sind jetzt zur einfachen Selbstbestellung über den eStore verfügbar.