Wüst soll am 27. Oktober als NRW-Ministerpräsident gewählt werden Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.10.2021, 19:16 | | 35 0 | 0 05.10.2021, 19:16 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Landes-Verkehrsminister Hendrik Wüst (46) soll voraussichtlich am 27. Oktober zum neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt werden. CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen gab am Dienstagabend bekannt, dass dieser Termin angestrebt werde. Das wäre ein Tag nach der konstituierenden Sitzung des Bundestags. Der Koalitionspartner FDP habe bereits Zustimmung zu dem Vorgehen signalisiert./beg/dot/vd/DP/he



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer