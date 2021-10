Berlin (ots) - Neuer Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA) ist Dr. Dirk Jandura. Er wurde auf der heutigen

Mitgliederversammlung des Verbandes in Berlin in geheimer Abstimmung einstimmig

gewählt. Jandura übernimmt ab sofort das Amt von Anton F. Börner, der den

Spitzenverband der deutschen Wirtschaft 18 Jahre lang erfolgreich geführt hat.



Der 51-jährige promovierte Diplom-Kaufmann ist fünffacher Familienvater. Seit

seinem Eintritt in die Geschäftsführung der Oskar Böttcher GmbH & Co. KG in

Berlin im Jahr 2011 vertritt er als Elektrogroßhändler den Kernbereich des

deutschen Großhandels. Nach dem beruflichen Einstieg in die Wirtschaftsprüfung/

Steuerberatung absolvierte er zuvor verschiedene Stationen im

Corporate-Finance-Bereich sowie in der Projektfinanzierung bei Banken in

Frankfurt und London. Jandura ist Mitglied im BGA-Präsidium und bislang

Vorsitzender des BGA-Steuerausschusses.







Aufgaben des BGA: "Großhandel, Außenhandel und der gesamte Dienstleistungssektor

stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Die Digitalisierung verändert die

Geschäftsgrundlage vieler Unternehmen. Freihandel und offene Grenzen leiden

unter zunehmenden Handelsstreitigkeiten und nationalen Abschottungstendenzen.

Der Klimawandel und seine wirtschaftlichen Folgen wirken sich zunehmend auf die

Unternehmen aus. Zudem sind die Einbrüche der Corona-Epidemie in vielen unserer

Branchen noch immer nicht überwunden."



Deutschland sei wirtschaftlich, gesellschaftlich, vor allem aber politisch auf

diese Veränderungen noch nicht ausreichend vorbereitet. "Zu wenig Tempo, zu hohe

Steuern und Abgaben, zu wenig Digitalisierung und zu viel Bürokratie", so

Jandura. Zugleich habe sich die Rolle der Verbände in der Gesellschaft

verändert. Er wolle den BGA als Partner und Ratgeber der Politik positionieren.

"Wir sind es, die den Graben zu Politik und Gesellschaft überwinden müssen. Wir

sind es, die die Brücken bauen müssen", so Jandura. Zugleich dankte Jandura

seinem Vorgänger Anton F. Börner. Dieser sei über viele Jahre Gesicht und Stimme

des BGA gewesen. Der Verband habe ihm unendlich viel zu verdanken.



Hinweis: Ein aktuelles Bild von Dr. Dirk Jandura finden Sie unter:

https://www.bga.de/presse/fotoslogos/.



19, Berlin, 5. Oktober 2021



