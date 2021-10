CureVac legt Traumstart hin! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.10.2021, 19:32 | | 30 0 05.10.2021, 19:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit viel Vorschusslorbeeren startet CureVac in den heutigen Handel. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund drei Prozent Aktuell kostet der Titel damit 38,89 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Die Bullen müssen auch nach dieser Rallye unverändert aufpassen. Weil eine wichtige Unterstützung quasi aus dem Stand unterkreuzt werden kann. Bisher lag dieser Tiefpunkt bei 37,53 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht. Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Denn demnach sind für CureVac Abwärtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 67,10 EUR eingependelt hat. Die langfristigen Abwärtstrends verlangsamen sich also mit dem heutigen Tage deutlich.

