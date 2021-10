Qatar FinTech Hub, ein Inkubator der Qatar Development Bank, veröffentlicht seinen ersten umfassenden Bericht über den Stand von FinTech in Katar und dem Nahen Osten

Doha, Qatar (ots/PRNewswire) - Das Weißbuch des Qatar FinTech Hub gibt einen

Überblick über den sich entwickelnden Sektor und zeigt Herausforderungen,

Chancen und Vorteile für die internationale FinTech-Gemeinschaft auf



Qatar FinTech Hub (QFTH), ein von der Qatar Development Bank (QDB) gegründeter

Inkubator, der das Wachstum des FinTech-Sektors in Katar unterstützen soll, hat

sein erstes Weißbuch über den Stand der sich schnell entwickelnden

FinTech-Branche in Katar und der MENA-Region veröffentlicht.





Unter dem Titel "From Qatar to the World: A report on the state of FinTech inQatar" (Von Katar in die Welt: Ein Bericht über den Zustand der FinTech inKatar) , will das Weißbuch einen umfassenden Überblick über den lokalen undregionalen FinTech-Markt, nachdem die Qatar Central Bank (QCB) die nationaleFinTech-Strategie für Katar vorgestellt hat. Die Strategie will die Gründung unddas Wachstum lokaler FinTechs erleichtern und ein günstiges Geschäftsökosystemschaffen, um internationale Unternehmen anzuziehen, die Katar als Startrampe fürihre regionale und globale Expansion nutzen wollen.Die nationalen Bemühungen zur Stärkung des lokalen FinTech-Sektors tragen ersteFrüchte. Katar entwickelt sich ganz offensichtlich zu einem potenziellen neuenFinTech-Hub in der Region und QFTH wurde im ersten Quartal 2021 zum zweitgrößtenFinTech-Venture-Investor in der Region MENA*. Das neue Weißbuch kommt daher fürdie globale FinTech-Community genau zum richtigen Zeitpunkt und vermitteltUnternehmern, Investoren und Stakeholdern die Erkenntnisse und das Wissen, umLücken und Chancen auf dem Markt zu identifizieren.Der Bericht thematisiert Herausforderungen und Chancen im Kontext globalerBranchentrends und beschreibt die Kräfte, die dem schnellen Wachstum von FinTechin dem Land förderlich sind, wie z. B. Geschäftschancen, günstige Regulierung,der Zugang zu Fachkräften und zu Kapital.Im Vergleich zu führenden FinTech-Zentren in den USA, Großbritannien, Singapur,Australien, Indien, Bahrain, Saudi-Arabien und Kuwait ist Katar in Bezug auf denZugang zu Kapital und seinem Fokus auf Innovation gut positioniert. DieRegierung hat den Zugang zu Kapital durch mehrere Risikokapitalgesellschaftenerleichtert, und was die Innovation betrifft, schneidet Katar besser ab alsseine Mitbewerber. Das Land könnte seinen Schwerpunkt auf Innovation mit einerFinTech-Innovationsabteilung und einer interuniversitären FinTech-Einrichtungzur Ausbildung von Fachkräften und zur Wissensvermittlung weiter ausbauen.Abdulaziz Bin Nasser Al Khalifa, CEO von QDB und Vorsitzender der QFTHTaskforce, sagte: "Katar hat hart daran gearbeitet, mit den globalen