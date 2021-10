MSCI bringt Climate Lab auf den Markt – Lösung unterstützt Investoren beim Messen und Verwalten von Klimarisiken

MSCI Inc. (NYSE: MSCI), ein führender Anbieter von Tools und Serviceleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die weltweite Investmentbranche, hat heute die Einführung von MSCI Climate Lab bekannt gegeben, einer neuen Anwendung zur Überwachung und Verwaltung von Klima- und Finanzrisiken für Investoren auf Unternehmensebene. Durch die Kombination der Stärken von MSCI bei Klimamodellierung, Finanzrisikomanagement und Portfolioanalyse gibt die Anwendung Investoren die notwendigen Daten und Tools an die Hand, um die Fortschritte von Unternehmen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Zukunft zu verfolgen und zu bewerten und ihre Portfolios an den Netto-Null-Klimazielen auszurichten.

Das MSCI Climate Lab kommt zu einem kritischen Zeitpunkt auf den Markt, da immer mehr führende institutionelle Investoren ihr Kapital entsprechend den Klimaneutralitätszielen anlegen und die Welt in eine nachhaltige Zukunft führen wollen. Mit Climate Lab präsentiert MSCI eine Lösung, die speziell für die Anforderungen institutioneller Investoren entwickelt wurde. Sie ermöglicht eine umfangreiche Umstellung von Portfolios in Übereinstimmung mit den Netto-Null-Zielen und verwaltet die zugrundeliegenden komplexen, enormen Datenmengen, die die Analyse dieser Portfolios unterstützen. Climate Lab kombiniert die Klimadaten- und Finanzmodellierungsfunktionen von MSCI für unterschiedliche Anlageklassen zu einer benutzerfreundlichen Plattform, um Trends auszuwerten, Vorreiter und Nachzügler zu identifizieren und Szenarioanalysen von der Unternehmens- bis hin zur Emittentenebene zu erstellen. Insbesondere wird MSCI Climate Lab die Aggregation der erst kürzlich veröffentlichten Unternehmenslösung Implied Temperature Rise auf Portfolioebene ermöglichen. Die Investoren werden so in die Lage versetzt, die vorausschauende Metrik für alle von ihnen verwalteten Fonds zu überwachen.

„Die Entscheidungen von Akteuren der Finanzbranche werden den Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft beeinflussen und die Art und Weise, wie wir Kapital bereitstellen und Investitionsstrategien umsetzen, dauerhaft verändern. Netto-Null-Strategien und -Verpflichtungen stellen Investoren jedoch vor neue Herausforderungen – nicht nur im Zusammenhang mit der veränderten Kapitalzuweisung, sondern auch beim Extrahieren von Erkenntnissen zu Portfolios aus Daten, die zur Unterstützung des Investitionsprozesses und einer unternehmensweiten Umsetzung der Klimaneutralität notwendig sind“, so Remy Briand, Global Head of ESG and Climate bei MSCI. „Mit Climate Lab haben Investoren endlich die Möglichkeit, ihre bestehenden Anlagestrategien auf die Netto-Null-Ziele auszurichten. Führungskräften bietet die Lösung ein neues Maß an Transparenz und Koordinationsmöglichkeiten und fördert wichtige Fortschritte beim Klimaschutz auf allen Unternehmensebenen. Dies ist ein wichtiger Schritt, um die Netto-Null-Revolution verwirklichen zu können.“