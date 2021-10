Solis Minerals gibt die Ergebnisse der Hauptversammlung bekannt und ernennt zwei neue Board-Mitglieder für die ASX-Notierung

Vancouver, B.C. - 5. Oktober 2021 Solis Minerals Ltd. (TSXV: SLMN, FWB:08W, OTC:WMRSF) gibt bekannt, dass die im Informationsrundschreiben des Managements für die Hauptversammlung 2021 gelisteten nominierten Kandidaten wiedergewählt wurden. Dementsprechend wurden Jason Cubitt, Christopher Gale und Fred Tejada ordnungsgemäß erneut in das Board of Directors berufen. Insgesamt nahmen bei der Versammlung 8.382.572 stimmberechtigte Aktien an der Abstimmung teil, was 25,6 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens entspricht.

Die Aktionäre verabschiedeten einen ordentlichen Beschluss, um die Anzahl der Board-Mitglieder des Unternehmens für das nächste Jahr auf fünf (5) festzulegen. Die Festsetzung der Anzahl an Board-Mitgliedern auf fünf ist abhängig von der vorgeschlagenen Notierung des Unternehmens an der Australian Securities Exchange („ASX“), wie im Informationsrundschreiben vom 17. August 2021 beschrieben, das auf SEDAR unter www.sedar.com verfügbar ist.

Das Unternehmen gibt auch bekannt, dass Frau Chafika Eddine und Herr Michael Parker zur Ernennung als unabhängige Board-Mitglieder genehmigt wurden, vorbehaltlich der Zulassung des Unternehmens zur offiziellen Liste der ASX.

Michael Parker

Mike Parker ist Bergbaugeologe, spricht fließend Spanisch und Französisch, verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Exploration und Projektentwicklung und betreut Projekte von der Entdeckung über den Bau bis hin zur Produktion. In seinen 21 Jahren bei First Quantum Minerals (FQM) war er in leitender Funktion als Exploration Manager und Country Manager in der Demokratischen Republik Kongo und Lateinamerika tätig. Als Exploration Manager von FQM war er maßgeblich an zwei großen Kupferentdeckungen beteiligt, und zwar den Minen Lonshi und Frontier in der Demokratischen Republik Kongo.

Chafika Eddine

Chafika Eddine ist ESG-Beraterin mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance und Nachhaltigkeit. Chafika hat in Amerika und Europa gearbeitet und gelebt und war während der Entdeckung der Lagerstätte Corani als VP Corporate Affairs für Bear Creek Mining sowie als Director Corporate Social Responsibility für Hudbay Minerals während des gesamten Baus der Mine Constancia in Peru tätig. Sie leitete auch Explorationsbüros für Anglo American und AngloGold Ashanti und führte Beratungsarbeiten für die Mine Candelaria in Chile durch.