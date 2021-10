Conexiom® und Celonis® kündigen geplante Partnerschaft an und stellen Touchless Order Capture als neues gemeinsames Angebot vor

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Weltweit führende Unternehmen im

Bereich der Automatisierung von Verkaufsaufträgen und des Ausführungsmanagements

planen eine Partnerschaft, um eine End-to-End-Lösung zur Prozessoptimierung für

Auftragsverwaltungsabteilungen anzubieten.



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3311797-1&h=2325337852&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3311797-1%26h%3D3685434363%26u%3Dhttps%

253A%252F%252Fconexiom.com%252F%26a%3DConexiom&a=Conexiom , der Weltmarktführer

im Bereich der Automatisierung von Verkaufsaufträgen, und Celonis, der

Weltmarktführer im Bereich der Auftragsabwicklung, gaben heute ihre Pläne für

eine strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden

die Unternehmen gemeinsam Touchless Order Capture powered by Conexiom einführen,

ein neues Angebot, das im Celonis Execution Management System(TM) verfügbar sein

wird.





Touchless Order Capture kombiniert die besten Fähigkeiten von Celonis in denBereichen Process Mining und Execution Management mit derKernautomatisierungstechnologie von Conexiom, um eine einzige Lösung fürUnternehmen zu schaffen, die ihren Auftragsverwaltungsprozess analysieren,automatisieren und optimieren möchten. Jährlich werden in Nordamerika und Europamehr als 15 Billionen Dollar an Order-to-Cash- und Procure-to-Pay-Transaktionenimmer noch durch manuelle Dateneingabe verarbeitet. Manuelle Prozesse behindernUnternehmen, die versuchen, ihren Betrieb zu erweitern und ihren Umsatz zusteigern. Gemeinsam bieten Celonis und Conexiom eine unübertroffene Lösung, umdie fehleranfällige, manuelle Auftragserfassung zu eliminieren und dieAuftragsverwaltungsprozesse durchgängig zu optimieren.Touchless Order Capture wurde entwickelt, um den Erfolg gemeinsamer Kunden zuwiederholen, die bereits einen enormen Nutzen aus der Kombination vonAusführungsmanagement und Automatisierungstechnologien ziehen. Dazu gehören sobekannte Namen wie ExxonMobil, dessen Innovation bei der Integration der beidenTechnologien der Grundstein für die Partnerschaft zwischen Celonis und Conexiomwar."Wir freuen uns über die Einführung unserer maßgeschneiderten gemeinsamen Lösungmit Celonis, mit der unsere Kunden ihre komplexen Order-to-Cash-Dokumente und-Prozesse besser verwalten können", so Ray Grady (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3311797-1&h=4013161050&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3311797-1%26h%3D2400818547%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%2