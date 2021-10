Ataccama zum Marktführer im Gartner® Magic Quadrant(TM) 2021 für Datenqualitätslösungen ernannt

Toronto (ots/PRNewswire) - Ataccama wurde zum 10. Mal in Folge in den Bericht

aufgenommen.



Ataccama, ein führender Anbieter von Enterprise Data Quality Fabric, hat sich im

Leaders Quadrant des Gartner Magic Quadrant 2021 für Datenqualitätslösungen

positioniert. [1]



"Wir sind stolz darauf, ein weiteres Jahr im Gartner Magic Quadrant für

Datenqualitätslösungen aufgestellt zu sein und freuen uns, auch im Leaders

Quadrant genannt zu werden. Diesen Erfolg verdanken wir unseren Kunden, den

Treibern unseres Unternehmenswachstums und unserer Innovation in der Ataccama

ONE-Plattform", erklärte Michal Klaus, CEO von Ataccama.







Analyse, Validierung, Korrektur und Überwachung von Daten. Daten- und

Analyseexperten müssen Datenqualitätslösungen für eine breitere Palette von

Self-Service-fähigen Anwendungsfällen bewerten, darunter Data Governance, MDM,

Analyse und maschinelles Lernen." [2]



"Wir betrachten unsere Positionierung im Leaders Quadrant von Gartner als

Bestätigung unserer Mission, Unternehmen schnelle, einfache Self-Service-Mittel

zur Verfügung zu stellen, um vertrauenswürdige Informationen für Benutzer und

Systeme im gesamten Unternehmen zu finden, zu analysieren und zu liefern, wann

immer sie diese benötigen. Qualitativ hochwertige Daten stehen dabei im

Mittelpunkt. Jedes Unternehmen, in dem Benutzer und Systeme nicht schnell auf

qualitativ hochwertige Daten zugreifen können, fällt hinter die Konkurrenz

zurück", erklärte Klaus.



Die Ataccama ONE Data Quality Suite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3311603

-1&h=3277497767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D33

11603-1%26h%3D212113091%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.ataccama.com%252Fplatform%

252Fdata-quality%26a%3DAtaccama%2BONE%2BData%2BQuality%2BSuite&a=Ataccama+ONE+Da

ta+Quality+Suite) ist eine automatisierte Datenqualitätslösung, die es den

Benutzern ermöglicht, den Zustand ihrer Daten einzusehen, die Qualität zu

validieren und zu verbessern, das Eindringen fehlerhafter Daten in die Systeme

zu verhindern und die Datenqualität kontinuierlich zu überwachen - dank

KI-getriebener Aufstockung alles mit geringstem Aufwand. Auch

Datenqualitätsfunktionen sind nahtlos in die Ataccama ONE-Plattform integriert.

Dazu gehören unter anderem die Module Data Catalog und Business Glossary, Master

Data Management, Reference Data Management und Data Stories.



Laut einem Datenqualitätsspezialisten in der Kommunikationsbranche (https://c212

.net/c/link/?t=0&l=de&o=3311603-1&h=2305362449&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli

Laut einem Datenqualitätsspezialisten in der Kommunikationsbranche



