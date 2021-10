Butterfly Network präsentiert das Ultraschallgerät iQ+ Vet, die nächste große Veränderung in der Veterinärmedizin, mit internationaler Expansion und neuen Partnern

Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) („Butterfly“), ein innovatives Unternehmen für digitale Gesundheit, das sich für die Demokratisierung der medizinischen Bildgebung und Verbesserung der weltweiten gesundheitlichen Chancengleichheit einsetzt, bringt mit der Einführung des neuen Butterfly iQ+ Vet die nächste große Veränderung in der Tiermedizin voran. Das Gerät der zweiten Generation bietet eine schärfere Bildgebung, ein neues prozedurales Führungsinstrument sowie Hardware-Verbesserungen, mit denen die Lösung noch leistungsfähiger, vielseitiger und benutzerfreundlicher wird.

New iQ+ Vet Ultrasound (Photo: Business Wire)

„Tierärzte leisten eine unglaubliche Fürsorge und die Versorgung von Patienten, die nicht sprechen können, ist für sie eine besondere Herausforderung“, so Todd Fruchterman, MD, PhD, President und Chief Executive Officer von Butterfly. „Sie benötigen leicht abrufbare klinische Daten, um fundierte Entscheidungen treffen und effizient einen positiven Nutzen für die Patienten erzielen zu können. Genau hier setzt Butterfly iQ+ Vet an - wir schaffen Neues im Bereich der Versorgung rund um die Erfassung wichtiger Informationen aus dem Körperinneren, die mit unserem System in Echtzeit genutzt werden können.“

Das durchdachte Konzept von iQ+ Vet dient dazu, Tierärzte in einer Vielzahl von Behandlungssituationen umfassend zu unterstützen.

Scharfe Bilder, schnelle Ergebnisse

Mehr als 800 Stunden Entwicklungsarbeit zur Optimierung veterinärspezifischer klinischer Voreinstellungen haben zu einer erheblich verbesserten Bildgebung in allen Anwendungsbereichen geführt. iQ+ Vet ist mit einer Reihe leistungsstarker neuer Funktionen wie auf die Empfindlichkeit ausgerichtete Farbdoppler und größerer maximaler Tiefe ausgestattet, die Tierärzten bei der Erfassung von Bildern, die sie für eine fundierte Versorgung benötigen, helfen sollen.

Prozedurale Führung

Das innovative Instrument Needle Viz steht Tierärzten jetzt in fünf klinischen Voreinstellungen zur Verfügung (Blase, MSK, MSK für Pferde, kleine Organe und Gefäße). Die Möglichkeit, Nadeln in Langachsenansicht zu visualisieren, hilft Tierärzten, Feinnadelaspirationen sicher durchzuführen und in Notfallsituationen mit größerer Sicherheit Zugänge zu legen und Injektionen durchzuführen.