Cognite veröffentlicht erstes Buch seiner Art über Industrial DataOps

Inmitten der größten industriellen Revolution hat Cognite, einer der führenden Akteure im Bereich der industriellen Digitalisierung, die Veröffentlichung von The Definitive Guide To Industrial DataOps bekannt gegeben. Erstmals in der Branche wird in diesem Buch das neue Fachgebiet der Industrial DataOps in einer Sprache definiert und erklärt, die gleichermaßen für IT- wie für Wirtschaftsfachleute konzipiert ist. Gleichzeitig wird die Dringlichkeit angesprochen, die durch die immer schneller eintretenden, datengestützten Veränderungen entsteht, wie sie moderne Unternehmen jetzt navigieren müssen. Die in dem Buch festgehaltenen Erkenntnisse und das Branchenwissen darin bieten Unternehmen auch praktische Ratschläge zur erfolgreichen Einführung und Skalierung von Industrial DataOps. Eine Anleitung für Ausschreibungen und eine Selbsteinschätzung zur Bewertung der Bereitschaft von Unternehmen und zur Kartierung von Herausforderungen runden die praktischen Erkenntnisse und Werkzeuge ab, die in dem Buch enthalten sind.

Industrial DataOps entwickelt sich bereits zu einer treibenden Kraft für industrielle Transformationen und trägt zur Beschleunigung der digitalen Reife bei. Datenteams können so mehr digitale Produkte liefern und mehr operativen Wert im großen Maßstab realisieren. Im Rahmen einer Umfrage im Jahr 2020 unter international tätigen Unternehmen fand McKinsey heraus, dass Unternehmen, die DataOps integrierten, beobachten konnten, dass das Volumen neuer Funktionen um 50 Prozent zunahm, da Datenautomatisierung schnellere Wiederholungen von Entwicklungen ermöglicht.

„Vertrauen in Daten rührt vom Verbinden der Punkte zwischen den erstrebten Ergebnissen und den am jeweiligen Anwendungsfall orientierten Produkten her“, sagt Michele Goetz, VP und Principal Analyst bei Forrester. „Eine Industrial-DataOps-Plattform bringt Kontext in die Datenlage und kann gewährleisten, dass Datenanomalien, welche die Geschäftstätigkeiten beeinträchtigen, früh erkannt werden, sodass kostspielige Probleme abgeschwächt werden können. Mit einer DataOps-Plattform kann außerdem sichergestellt werden, dass Daten mit Datenmodellen und Ausgabestandards übereinstimmen, damit Ergebnisse aus ereignisbasierten Prozessen mit internen Erkenntnissen erzielt werden können.“