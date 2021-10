Tollywood taucht tief in NFTs ein Filmszenen sind jetzt als authentische digitale Sammlerstücke bei Tiar.io erhältlich Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 06.10.2021, 00:59 | | 23 0 | 0 06.10.2021, 00:59 | TIAR.io, der indische NFT-Marktplatz in Partnerschaft mit Mango Mass Media und First Frame Entertainment, hat die Freigabe der Official Digital Collectibles zu „Konda Polam“ mit Rakul Preet Singh und Vaishnav Tej in den Hauptrollen für den 7. Oktober angekündigt. In den nächsten Wochen sollen dann weitere authentische digitale Sammlerstücke in Form von NFTs von kommenden Tollywood-Filmen auf den Markt kommen. Dieser Schritt folgte auf die ausverkauften authentischen NFTs beim Start von „Seetimaar“ mit Tamannah Bhatia und Gopichand. Der TIAR-Marktplatz, der sich die Prinzipien der NFTs zunutze macht, bietet Filmliebhabern die Möglichkeit, authentische und limitierte digitale Sammlerstücke noch am Tag des Filmstarts zu erwerben. Da diese digitalen Sammlerstücke limitiert sind, können sie später zu einem höheren Wert weiterverkauft werden, der vom Erfolg des Films abhängt. TIAR beabsichtigt, die Entwicklung und Veröffentlichung solcher NFTs fortzusetzen und einen Mehrwert zu schaffen, indem diese lehrreich, interaktiv und unterhaltsam gestaltet werden. Über The Indian Art Revolution (TIAR) TIAR ist das neueste dezentralisierte Netzwerk Indiens, das mithilfe von Blockchain Innovationen in der Kunst-, Sport- und Unterhaltungsbranche in Indien einbringen will. Das TIAR-Ökosystem wird einen NFT-Marktplatz, eine Pay-Per-View-Plattform für Boxkämpfe, ein Informationszentrum, ein Launchpad und auf Blockchain basierendes Gaming umfassen. Das TIAR-Team besteht aus erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Blockchain, Bildung, Unternehmensberatung, Sportmanagement, Marketing und Endorsements, die beim Aufbau der TIAR-Plattform mithelfen und die Möglichkeit einer dezentralen Gemeinschaft eröffnen werden. Links auf Social Media: Website – TIAR.io Instagram: https://instagram.com/theindianartrevolution Telegram: https://t.me/TiarToken Twitter: https://twitter.com/TIARevolution Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211005006230/de/





