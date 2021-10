Viridi Parente kooperiert mit Garia, um in den USA langsam fahrende Elektro-Kleintransporter für die „letzte Meile“ auf den Markt zu bringen

Viridi Parente Inc. entwickelt innovative Batterietechnologie, die in nahezu jeder Umgebung und an jedem Standort gefahrlos installiert und betrieben werden kann. Das Unternehmen kooperiert künftig mit Garia Utility , dem dänischen Marktführer für langsam fahrende Kleintransporter . Gemeinsam sollen künftig langsam fahrende Elektro-Kleintransporter für die „letzte Meile“ für den US-Markt entwickelt werden. Diese Fahrzeuge werden in Buffalo im US-Bundesstaat New York hergestellt und unter dem Markennamen Green Machine Equipment vertrieben.

„Wenn wir die Dekarbonisierung aktiv mitgestalten möchten, müssen wir unsere Lieferkettenstrategien und unsere Auswahl an Transportmitteln überdenken, insbesondere für die Lieferung auf der letzten Meile“, so Jon M. Williams, CEO von Viridi Parente. „Einen besseren Partner für die Einführung sauberer Kleintransporter in den USA als Garia könnte sich Green Machine gar nicht wünschen. Die bewährte Technologie des Unternehmens ist bereits in ganz Europa im Einsatz. Die Fahrzeuge sind dank ihrer kompakten Bauweise ideal für den Einsatz in dicht besiedelten städtischen Gebieten in den USA geeignet.“

Bei Garia entschied man sich für Green Machine aufgrund der proprietären, langlebigen und sicheren Batterietechnologie des Unternehmens, die von führenden Baumaschinenmarken wie Bobcat und Case eingesetzt wird. Green Machine war der erste Hersteller, der vollelektrische Schwermaschinen für die Baubranche und die Industrie auf den Markt brachte und die Technologie in mehr als 250.000 Stunden robuster Praxistests im realen Einsatz perfektioniert hat.

Garia Utility hat im Rahmen eines Vertrags mit PostNord (der schwedischen Post) über 900 Fahrzeuge für die „letzte Meile“ auf den Zustellstrecken in Schweden bereitgestellt. Aus der Kombination der proprietären Technologie von Green Machines und dem Know-how von Garia im Bereich der Transportfahrzeuge für die „letzte Meile“ entstand ein hervorragendes, sauberes Fahrzeug, das herkömmliche diesel- bzw. benzinbetriebene Transportfahrzeuge ersetzt. Für den US-amerikanischen Markt wird die Batterietechnologie von Green Machine eine noch höhere Reichweite und Anpassungsfähigkeit bieten.