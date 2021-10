Adidas als exklusiver globaler Sponsor der UEFA Women?s Champions League-Übertragung auf DAZN und YouTube bekannt gegeben

London (ots/PRNewswire) - Kurz vor dem mit Spannung erwarteten Anpfiff der

Gruppenphase heute (https://dazngroup.com/dazn-youtube-uwcl-launch-live/) ,

wurde adidas als exklusiver globaler Sponsor der UEFA Women?s Champions League

für die Sport-Streaming-Plattform und den globalen Broadcaster DAZN sowie den

Partner YouTube bekannt gegeben. Dies ist das erste globale Sponsoring der

wegweisenden mehrjährigen Übertragungspartnerschaft (https://media.dazn.com/en/p

ress-releases/2021/06/dazn-and-youtube-enter-groundbreaking-partnership-to-bring

-uefa-womens-champions-league-to-fans-around-the-world-live-and-for-free/)

zwischen der UEFA, DAZN und YouTube und wird exklusiv alle 61 Live-Spiele vom

ersten Spieltag bis zum Finale im Mai umfassen.



Zum ersten Mal können Fans die gesamte Saison der UEFA Women?s Champions League

auf der ganzen Welt an einem einzigen Ort verfolgen - auf DAZN

(http://www.dazn.com/) und/oder weltweit kostenlos auf DAZNs neuem YouTube-Kanal

(https://www.youtube.com/channel/UCxgii5f9u4YgXCeubCozbEA) - und der Wettbewerb

steht vor einem noch nie dagewesenen Wachstum. Auf der Grundlage dieser längst

überfälligen globalen Präsenz wird adidas dazu beitragen, ein noch größeres

Mainstream-Publikum zu erreichen.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Die Vereinbarung mit adidas macht die Marke zum größten globalen Sponsor in derGeschichte von DAZN. Der Vertrag umfasst Sponsorenwerbung in allen 61Live-Spielen sowie in den entsprechenden Highlights und Clips. Außerdem wirdadidas in die neue sechsteilige Städte-Serie "We All Rise" von DAZN integriert,die in jeder Woche der Gruppenphase in der Halbzeitpause aller Spiele gezeigtwird und die reiche lokale Geschichte und den Aufstieg des Frauenfußballsbeleuchtet. Im Laufe der Saison wird sich die Zusammenarbeit zwischen DAZN undadidas weiter entwickeln. Die Werbevereinbarung zwischen adidas und YouTubeumfasst Pre-Rolls für alle Live-Spiele und Non-Live-Inhalte auf demYouTube-Kanal von DAZN UEFA Women?s Champions League.Nick Craggs, General Manager, adidas Fußball: "Die UEFA Women?s Champions Leagueist der bedeutendste Klubwettbewerb, und diese neue Partnerschaft bringt ihn zumehr Fans als je zuvor. Wir bei adidas glauben, dass wir durch den Sport dieMöglichkeit haben, Leben zu verändern. Mehr Sichtbarkeit, mehr Berichterstattungund innovative Formate sind ein weiterer Schritt im Aufstieg des Frauenfußballs,und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit DAZN und YouTube das Spielvoranzutreiben."James Rushton, Co-CEO der DAZN-Gruppe: "Wir freuen uns sehr, adidas offiziellals globalen Sponsor von DAZN und unserer UEFA Women?s ChampionsLeague-Übertragung anzukündigen. Dies macht adidas zu unserem bisher größten