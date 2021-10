Tata Communications und Cisco Systems bauen globale strategische Partnerschaft aus

Mumbai, India and San Jose, Calif. (ots/PRNewswire) - Onboards Cisco Merakibasierte Wi-Fi-Lösungen und SD-WAN-Dienste in Tata Communications ÖkosystemErmöglicht einfache, zuverlässige und sichere IT-Infrastruktur für nahtloseErlebnisse für Unternehmen

Tata Communications (https://www.tatacommunications.com/) , ein globalerAnbieter von digitalen Ökosystemen, und Cisco Systems(https://www.cisco.com/c/en/us/index.html) , der weltweit führende Anbieter vonTechnologien für das Internet, gaben heute die Ausweitung ihrer seit zweiJahrzehnten bestehenden strategischen globalen Partnerschaft bekannt. Diese neueVereinbarung zwischen Tata Communications und Cisco Meraki ermöglichtUnternehmen eine einfache und leicht zu implementierende, zu verwaltende und zuanalysierende IT-Infrastruktur, um überall und jederzeit Zugriff zu haben.Cisco Meraki ist in das Ökosystem von Tata Communications eingebunden, um eineerstklassige Suite von Cloud-verwalteten Wi-Fi-Diensten der nächsten Generationanzubieten, die auf der neuesten Wi-Fi 6-Technologie und SD-WAN-Diensten(Software-Defined Wide Area Network) für verschiedene Branchen basieren. Daskombinierte Fachwissen sorgt für ein reibungsloseres Lifecycle-Management undeine überragende Benutzererfahrung für die Stakeholder des Unternehmens mit mehrSicherheit, Effizienz und Flexibilität."Unser aktueller Leading in a Digital-First World Report , der auf einerglobalen Umfrage unter Unternehmen basiert, zeigt, dass 91 % der Unternehmenerkennen, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Stakeholdern hochwertigedigitale Erfahrungen zu bieten. Wir glauben, dass die Konvergenz von LAN- undWAN-Protokollen mit besseren drahtlosen und softwaredefinierten Technologien fürdie digitale Transformation von Unternehmen unerlässlich ist", sagte GeniusWong, Chief Technology Officer, Tata Communications . "Wir freuen uns, dass wirunser Angebot weiter ausbauen können, um Unternehmen bei der Bewältigung derwachsenden Anforderungen ihrer geschäftlichen Transformation im neuen Paradigmazu unterstützen.""Da Unternehmen ihre Migration zu einer hybriden Cloud-Welt beschleunigen,suchen sie nach Lösungen, die den Wert maximieren, einschließlich mehrverwalteter Dienste. Die preisgekrönte Cloud-Architektur und die einfacheVerwaltung von Meraki in Kombination mit den Managed-Services-Fähigkeiten undder Reichweite von Tata Communications werden uns dabei helfen, neue Servicesmit mehr Netzwerktransparenz und Remote-Fehlerbehebung für Implementierungen