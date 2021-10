Cactus Custody (TM) von Matrixport arbeitet mit MetaMask Institutional von ConsenSys zusammen, um institutskonforme Verwahrungsdienstleistungen anzubieten

Die Partnerschaft ermöglicht es Anlegern und Organisationen mit erhöhten Anforderungen an die institutionelle Qualität, die Chancen im aufstrebenden Bereich der dezentralen Finanzierung (DeFi) auf eine konforme und sichere Weise zu nutzen

Im Rahmen der Partnerschaft ist MMI in die DeFi-Connector-Funktion von Cactus Custody integriert, die einen Prüfpfad erstellt, der den Anforderungen an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entspricht, die institutionelle Anleger wie Kryptofonds, Market Maker und Trading Desks häufig einhalten müssen. Der DeFi Connector generiert eine sichere, verschlüsselte Wallet-Adresse, die in einem Hardware-Sicherheitsmodul gespeichert wird, und ermöglicht es, dass alle Interaktionen mit dezentralen Anwendungen (DApps) und Wallet-Transaktionen auf MMI aufgezeichnet und von Investoren heruntergeladen werden können. Dieses Serviceangebot wird ab nächsten Monat verfügbar sein.

Cynthia Wu, Leiterin der Abteilung Vertrieb und Geschäftsentwicklung bei Matrixport, sagte: „Das DeFi-Ökosystem hat einen Gesamtwert von 79 Milliarden US-Dollar erreicht, während es zu Beginn dieses Jahres nur 20 Milliarden US-Dollar waren. Institutionelle Anleger haben begonnen, die enormen Möglichkeiten zu erkennen, die DeFi bietet. Die Partnerschaft mit MMI hilft uns, uns darauf zu konzentrieren, einen konkurrenzlosen institutionellen Zugang zu diesen Möglichkeiten zu bieten."

MetaMask, die weltweit führende dezentralisierte Finanzbörse (DeFi), hat über 10 Millionen monatlich aktive Nutzer. Im Dezember 2020 brachte MetaMask MetaMask Institutional (MMI) auf den Markt, um eine große Anzahl führender Krypto-Fonds, Market-Maker und Trading Desks anzusprechen, die ihr Engagement in DeFi erhöhen wollen.

Die Integration mit Cactus Custody erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem MMI auch die Integration mit anderen Depotbanken ankündigt, um kleinen und großen Organisationen Zugang zu DeFi zu verschaffen, der die von Institutionen geforderten Anforderungen an Sicherheit, betriebliche Effizienz und Compliance erfüllt.