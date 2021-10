RAVENSBURG (dpa-AFX) - "Schwäbische Zeitung" zu Laschet:

"Solange geredet wird, darf er bleiben. Das ist die Basis, auf der CDU-Chef Armin Laschet derzeit um die Gunst der kleinen Wahlgewinner Grüne und FDP buhlt. Das ist für den Vorsitzenden einer Partei, die sich bis dato als letzte verbliebene Volkspartei definiert hat, nahezu bemitleidenswert. Doch aus Mitleid werden die Grünen einem Bündnis mit der Union nicht zustimmen. Dass sie diese Option überhaupt im Spiel halten, spricht vielmehr für ihr strategisches Vorgehen bei der Partnerwahl. Von der SPD ist schlicht mehr Entgegenkommen zu erwarten, wenn Schwarz-Grün-Gelb nicht ganz vom Tisch ist. In den Umfragen, die auch nach der Bundestagswahl rege erhoben werden, ist Laschets Schicksal schon längst besiegelt. Das mag mit Blick auf seine kurze Amtszeit nicht gerecht sein, aber das zählt nicht. Laschet kann die Stimmung in der Bevölkerung - und in seiner eigenen Partei - nicht ignorieren."/yyzz/DP/he