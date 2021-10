KARLSRUHE (dpa-AFX) - Tausenden Sparerinnen und Sparern mit alten Prämiensparverträgen würden eigentlich Zinsnachzahlungen zustehen - aber die Geldhäuser lassen sich damit Zeit. Um Druck zu machen, haben die Verbraucherzentralen Musterfeststellungsklagen gegen mehrere Sparkassen gestartet. Die erste davon wird am Mittwoch (11.00 Uhr) am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe verhandelt. Ob im Anschluss gleich das Urteil verkündet wird, ist offen. (Az. XI ZR 234/20)

Hintergrund ist, dass sehr viele der in den 1990er und 2000er Jahren abgeschlossenen Prämiensparverträge unzulässige Klauseln enthielten. Betroffen sind auch Volks- und Raiffeisenbanken, aber in erster Linie ist das ein Problem der Sparkassen. Die Klauseln berechtigten die Kreditinstitute, einseitig weitgehend frei den Zinssatz anzupassen. Zumindest bei langjährigen Verträgen sei so etwas für die Kundinnen und Kunden unzumutbar, entschied der BGH schon 2004.