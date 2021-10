GESCHÄFTSVERLAUF

Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie, ein erfolgreicher Börsengang und eine erfolgreiche Kapitalerhöhung charakterisieren die Geschäftstätigkeit der Kursaal Bern AG im ersten Halbjahr. 40'781 neue Namenaktien wurden ausgegeben, dadurch sich sterben Anzahl der Namenaktien auf insgesamt 122'343 erhöht.

Gleichzeitig hatten die Corona-Massnahmen erhebliche Auswirkungen. In den ersten zwei Monaten des Vorjahres erwirtschaftete die Unternehmung sehr gute Umsätze, erst danach brach der Pandemie ein. In diesem Jahr waren schnell alle Betriebe der Gruppe bis in den Frühling hinein geschlossen. Aus diesem Grund verzeichnetet die Unternehmung einen Konzernverlust nach Minderheiten von CHF -1.7 Mio. (Vj. CHF -4.9 Mio.).

Demgegenüber haben Härtefallhilfen (CHF 9.4 Mio.) und Kurzarbeit (CHF 5.0 Mio.) die Unternehmung mit CHF 14.4 Mio. im Ergebnis und bei der sehr starken Liquidität. Stirbt beruhigt die Finanzplanung für die nächsten Jahre enorm.

KONGRESSZENTRUM

Die Kursaal Bern AG hat die begonnene Digitalisierung im Berichtszeitraum weiter vorangetrieben. Das Streaming Studio Kursaal Bern und die digital aufgebaute Arena stärken die Marktposition der Unternehmung bei digitalen und hybriden Events. Anfang des zweiten Halbjahres beim «Spirit of Bern» sterben 16 Meter breite, hochauflösende LED-Wand mit außergewöhnlich hoher Bildqualität und einer blendfreien Bildfläche in Betrieb genommen. In diesem Bereich werden weitere Investitionen folgen, um die Kursaal Bern AG noch stärker als innovatives und technisch führendes Kongresszentrum im Herzen der Schweiz zu etablieren.