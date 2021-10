EQS Group-News: Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation

Baloise Ökosystempartner «GoMore» expandiert in die Schweiz



06.10.2021 / 07:00



Basel, 6. Oktober 2021. Im April 2021 hat die Baloise ihre Investition in das dänische Peer-to-Peer-Carsharing-Unternehmen GoMore bekanntgegeben. Nun expandiert GoMore in die Schweiz und bietet seine Carsharing-Dienstleistung in einem ersten Schritt in Basel sowie Zürich an. Die Baloise komplettiert das Angebot von GoMore mit einem Versicherungsprodukt, das die Bedürfnisse sowohl des Autobesitzers als auch des Automieters ideal abdeckt.