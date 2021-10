Swiss Central City Real Estate Fund startet Kapitalerhöhung über maximal CHF 84.5 Mio. am 25. Oktober 2021

Die Fondsleitungsgesellschaft Nova Property Fund Management AG führt für den Immobilienfonds Swiss Central City Real Estate Fund vom 25. Oktober 2021 bis 3. November 2021, 12:00 Uhr MEZ, eine weitere Kapitalerhöhung durch. Der Maximalbetrag der Emission beläuft sich auf CHF 84.5 Mio. Jedem bisherigen Anteil wird ein (1) Bezugsrecht zugeteilt. Jeweils vier (4) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einem (1) neuen Fondsanteil. Insgesamt werden somit maximal 760'414 neue Anteile ausgegeben. Damit erhöht sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile von 3'041'656 Anteilen auf maximal 3'802'070 Anteile. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 111.10 (inkl. 1.75% Ausgabekommission und 0.5% Nebenkosten) je Anteil. Der Emissionserlös wird für den weiteren Ausbau des bestehenden und qualitativ hochwertigen Immobilienportfolios verwendet.

Die Emission wird auf «Best Effort Basis» im Rahmen eines Bezugsangebots an die gemäss Fondsvertrag zugelassenen Anleger in der Schweiz durchgeführt. Es findet kein offizieller Bezugsrechtshandel statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag ändern könnte. Das Emissionsergebnis und die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile werden am 4. November 2021 publiziert. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 15. November 2021. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung wird für den weiteren Ausbau und Diversifizierung des qualitativ hochwertigen Portfolios verwendet. Es befinden sich bereits sehr attraktive Akquisitionsobjekte in der Pipeline.

Umwandlung in Publikumsfonds und Listing an der SIX Swiss Exchange vorgesehen

Die Fondsleitung hat bei der FINMA die Umwandlung des Fonds in einen Publikumsfonds beantragt. Die entsprechende Bewilligung durch die FINMA wurde erteilt, womit die Anpassungen des Fondsvertrags voraussichtlich per Mitte Dezember 2021 in Kraft treten werden. Es ist zudem vorgesehen, den Swiss Central City Real Estate Fund an der SIX Swiss Exchange zu kotieren. Die Fondsleitung wird das Kotierungsgesuch an die SIX Swiss Exchange nach Abschluss der vorliegenden Kapitalerhöhung stellen. Vorbehältlich der Kotierungs-Genehmigung durch die SIX Swiss Exchange ist die Kotierung sämtlicher Fondsanteile auf Mitte Dezember 2021 geplant. Durch die SIX Kotierung wird der Fonds zudem Bestandteil der SIX Indices «SXI Real Estate Broad» und «SXI Real Estate Funds Broad» und die Anleger können von einer erhöhten Liquidität und Visibilität ihrer Fondsanteile profitieren.