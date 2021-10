Creapaper schließt ihre 20 Mio. EUR Finanzierungsrunde B erfolgreich ab und begrüßt JS Capital, Ranpak, Schusterman Family Investments, Soros Capital und den EIC Fund als neue Gesellschafter. Creapapers Ankerinvestor eCAPITAL hat in dieser Finanzierungsrunde B ebenfalls mit investiert.

Creapaper nutzt ein eigens patentiertes Verfahren zur Herstellung von GraspapTM, einem Rohstoff, der zu Graspapier verarbeitet wird und zu einer signifikanten Reduzierung der CO2-Emissionen und des Wasserverbrauchs in der globalen Papier- und Verpackungsindustrie führt. Creapaper hat bereits zahlreiche CO2-sparende Graspapierprodukte wie Hygienepapiere, Lebensmittelpapiere, Tragetaschen sowie Einweg-Plastikersatz bei Einzelhandelskunden in Deutschland, der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und Italien erfolgreich platziert und befindet sich weiter in der pan-europäischen Expansion.



"Diese Series B Finanzierungsrunde bedeutet einen Quantensprung für die Creapaper. Globale ökologische Game Changer wie Ranpak und JS Capital unter unseren Anteilseignern zu begrüßen, schafft einen strategischen Mehrwert, der weit über Geld hinausgeht und uns in die Lage versetzt, unser Wachstum zu beschleunigen und unsere Expansion auf globaler Ebene vorzubereiten", sagte Michael Schatzschneider, CFO der Creapaper.



"Die strategische Investition von Ranpak in Creapaper spiegelt unser kontinuierliches Engagement für Nachhaltigkeit und die Verwendung natürlicher Substrate zur Reduzierung von Kunststoffabfällen und Kohlenstoffemissionen wider", sagte Omar Asali, Chairman und Chief Executive Officer von Ranpak. "Die innovativen Graspapierprodukte von Creapaper sind bereit für eine Expansion auf den globalen Märkten und ergänzen die Kernprodukte von Ranpak im Bereich Papier und nachhaltige Verpackungslösungen. Die Zusammenarbeit mit Creapaper wird unsere Mission vorantreiben, Plastikverpackungen durch nachhaltige Alternativen zu ersetzen, indem wir Ranpaks umweltfreundliche Lösungen und das Papier-Angebot für unseren wachsenden Kundenstamm erweitern."