Technical Trading: Sojabohnen jetzt Long Ein Long-Setup auf zyklisch-fundamentaler Basis liegt nun bei den Sojabohnen vor. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum VideoDer Trade wird in einem kurzen Video erklärt, so …