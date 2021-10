Current Energy and Renewables unterzeichnet neuen mehrjährigen Energieliefervertrag mit Mitsubishi-Tochtergesellschaft

SCOTTSDALE, Ariz., 6. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Current Energy and Renewables (CER), ein aufstrebender Energieeinzelhandelsanbieter, der erfolgreich auf dem deregulierten Energiemarkt von Ohio tätig ist, gab am 8. Februar 2021 die Unterzeichnung einer neuen mehrjährigen Liefervereinbarung mit Boston Energy Trading and Marketing LLC (BETM) bekannt. BETM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Diamond Generating Corporation (DGC), die wiederum eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mitsubishi Corporation (MC) ist, und betreibt das Stromgeschäft von MC in Nord- und Südamerika.

Current Energy und Renewables schloss gleichzeitig eine strategische Finanzierung mit einer leistungsstarken Investmentgruppe ab, die die langfristige Wachstumsstrategie sowie das anhaltende Engagement von CER für Umwelt, Nachhaltigkeit und Governance (ESG) unterstützt.

„Der Abschluss unserer Liefer- und Dienstleistungsvereinbarung mit BETM im Kontext der weltweiten COVID-19-Pandemie und in diesen schwierigen wirtschaftlichen und politischen Zeiten war eine monumentale Leistung für CER. Unsere Synergien mit BETM und ihrer Unternehmenskultur machen dies zu einer perfekten Ergänzung für das Team von Current Energy und Renewables. Unser Unternehmen kann nun weiter wachsen und seine Infrastruktur in anderen deregulierte Staaten der USA ausbauen. Wir steigen in spannende neue Märkte ein und werden in bestehenden Märkten wachsen. Ich freue mich darauf zu sehen, was die Zukunft für unsere Kunden, Lieferanten, Vertriebspartner und Mitarbeiter bereithält", sagt David Coburn, Executive Chairman von Current Energy and Renewables.

Die neue Beziehung von Current Energy und Renewables zu BETM schafft langfristige Stabilität und die Möglichkeit, neue Märkte zu erschließen und Verbindungen im Energiegroßhandel aufzubauen. Das Unternehmen geht davon aus, dass die neue Fazilität ein beschleunigtes strategisches Wachstum und die Unterstützung für neue Akquisitionsmöglichkeiten fördern wird.

„Die neue Fazilität mit BETM ist eine Reaktion auf die Anforderungen des Marktes und ermöglicht CER, niedrigere Energiekosten zu bieten und in Zukunft Gewinnspannen für die Kunden zu sichern und weiterhin kundenorientiert zu bleiben. CER reagiert auf diese kritischen Marktbedürfnisse mit verbesserten Preisen, Energieprodukten und Konditionen. CER wird die bereits starken Beziehungen zu den ABCs auf dem Markt von Ohio aktiv ausbauen und energisch in andere Märkte expandieren", fügte John Varnell, Senior Vice President of Sales and Marketing bei Current Energy and Renewables, hinzu.