MeinAuto Group schließt erfolgreich Refinanzierung zur Unterstützung weiteren Wachstums ab

- MeinAuto Group schließt Refinanzierung mit neuem Term Loan B in Höhe von €175 Millionen und einer Laufzeit von 7 Jahren ab, als Lead Arranger und Bookrunner war Bank of America Europe DAC mandatiert

- MeinAuto Group ist die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland

- MeinAuto Group hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2021 fortgesetzt mit einem bereinigten Umsatz von €118,5 Millionen und einem bereinigten EBITDA von €18,5 Millionen, die Zahl der aktiven Abonnenten in den zwei Geschäftssegmenten B2C and B2B stieg auf 47.224

München, 6. Oktober 2021 - MeinAuto Group AG, die führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland, hat heute die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten in Höhe von €140 Millionen durch den Nettoerlös eines neuen Term Loan B in Höhe von €175 Millionen mit einer Laufzeit von 7 Jahren (Fälligkeit 2028) bekanntgegeben. Die neue Fazilität ermöglicht dem Unternehmen zusätzliche finanzielle Flexibilität und reduziert die jährlichen Zinszahlungen des Unternehmens um etwa €2,5 Millionen. Der Erlös des neuen Darlehens wurde zur Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten sowie zur Zahlung der damit verbundenen Transaktionsgebühren und -kosten verwendet. Der verbleibende Betrag wird für die Finanzierung der weiteren Expansion des profitablen Geschäfts der MeinAuto Group genutzt.

Guus Stoelinga, CFO der MeinAuto Group: "Die erfolgreiche Refinanzierung stärkt unsere Bilanz, erhöht unseren Free Cashflow und gibt uns zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung unserer Wachstumspläne. Dazu gehören Investitionen in Online-Marketing und Branding sowie in die Erweiterung unseres Abo-Fahrzeugpools. Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, unsere bestehenden Verbindlichkeiten zu refinanzieren und dabei zusätzliches Kapital zu beschaffen. Wir werden unsere Position als führende Online-Plattform für den digitalen Vertrieb von Neuwagen in Deutschland weiter ausbauen und die Transformation des Marktes vorantreiben."