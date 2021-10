Immer einen Innovationsschritt voraus / Die neuen Ladelösungen am Markt

Kötschach (ots) - EnerCharge-Kunden sind vielen Anbietern von Ladelösungen einen

Schritt voraus. Ein besonderer Beweis hierfür ist der Beschluss der

Ladesäulenverordnung durch den Deutschen Bundesrat. Diese sieht vor, dass

Ladesäulenbetreiber beim Ad-hoc-Laden ab Juli 2023 mindestens eine kontaktlose

Zahlung mittels gängiger Debit- und Kreditkarte als Mindeststandard anbieten

müssen - sie müssen also über ein Kartenlesegerät und ein PIN-Pad zur Eingabe

der Geheimnummer verfügen.



Das Anliegen des Wirtschaftsministers Altmaier: "Künftig kann an öffentlich

zugänglichen Ladesäulen einfach und schnell mit (...) Kredit- und Debitkarte

bezahlt werden. So kann jeder jederzeit an diesen Ladesäulen Strom laden und

bezahlen - auch Kunden, die kein Smartphone besitzen. Zugleich wird so das

grenzüberschreitende Laden und Bezahlen an Ladesäulen ermöglicht, denn die

Kreditkarte ist überall einsetzbar!"







Mitgliedskarten oder Verträge mit EC-, Giro- oder Kreditkarten, denn Ladekomfort

und einfachste Bedienbarkeit sind wichtige Markenzeichen von EnerCharge. Die

innovativen Produkte von EnerCharge entsprechen demnach bereits dem angepassten

Gesetz. Eine aufwendige und teure Aufrüstung ist nicht notwendig.



100% flexibel in die Zukunft



Eine weitere Besonderheit von EnerCharge ist die Flexibilität der Produktlinie.

Das Portfolio reicht von der Stand-alone-Lösung für einzelne Ladepunkte über

komplette Parkplatzlösungen für E-Autos und Verbrenner bis zum

Ultra-Schnellladen mit Gleichspannung (DC) und bis zu 480 Kilowatt Ladeleistung

für E-Fahrzeuge der nächsten Generation mit 800-V-Akkus. EnerCharge kann noch

mehr. So übernehmen die EnerCharge-Produkte zusätzlich die Rolle des

Parkautomaten für Parkplätze, Tiefgaragen oder Parkhäuser bei Firmen,

Einkaufszentren und in Gemeinden oder Städten.



Maximaler Ladekomfort



Für den E-Auto-Fahrer bedeutet EnerCharge maximaler Bezahlkomfort. Die

Preisauszeichnung erfolgt online und vor Ort am Display mit zusätzlichen Infos

wie freie Ladepunkte, Ladestatus, maximale Ladeleistung und maximale

Parkdauer.Auch die Zahlmethoden der EnerCharge Direktzahlung - derzeit über 20

Zahlungsmöglichkeiten - werden laufend erweitert und entsprechen dem modernen

Lebensstil. Der Kunde bezahlt genau wie an der Fossil-Tankstelle mit

Bankomatkarten und Girocard, Kreditkarten (Mastercard, Visa, ...) und

Flottenkarten (DKV, UTA, ...). Dazu addieren sich innovative Zahlmethoden wie

Apple Pay,

erfüllt EnerCharge die eichrechtskonforme Abrechnung - der E-Auto-Fahrer bezahlt



