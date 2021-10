Bayer: Erfolg vor Gericht. Aktie zieht kräftig an!

Der Chemiekonzern Bayer musste in den vergangenen Monaten unzählige Klagen über sich ergehen lassen. In den allermeisten Fällen wurde dabei gegen Bayer entschieden. Bis … ja, bis jetzt. Denn gestern hat nun ein Gericht in Kalifornien in einer Klage die Vorwürfe zurückgewiesen, dass zwischen der Krebserkrankung eines Jungen und dem glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmittel Roundup kein Zusammenhang besteht!

An der Börse wird dieses Urteil gleich mal mit starken Kursgewinnen gefeiert. Die Bayer-Aktie notiert vorbörslich rund zwei Prozent im Gewinn und schiebt sich damit weiter an die maßgebliche Abwärtstrendgerade heran, die seit Mai den Kursverlauf dominiert. Es bleibt abzuwarten, ob diese feste Tendenz heute im Tagesverlauf bestätigt werden kann. Nach der langen Talsohle wäre es in jedem Fall Zeit für einen neuen Aufwärtsschub!

Fazit: Endlich ein Sieg für Bayer vor Gericht. Hat dieses Urteil nun vielleicht sogar Signalwirkung für zukünftige Prozesse? Ist die Aktie wieder ein Kauf? Oder sehen wir nur ein kurzes Strohfeuer? Angesichts der spannenden Situation bei Bayer haben wir die Aktie einmal genauer unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse unserer Untersuchung können Sie hier nachlesen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Bayer-Analyse einfach hier klicken.