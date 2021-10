Steinhoff: Gerichtsurteil beflügelt den Kurs!

Bei Steinhoff-Aktionären macht sich ganz langsam – aber sicher – wieder Hoffnung auf eine bessere Zukunft breit. Denn nach einem Meilenstein in der Firmengeschichte zieht der Aktienkurs nun spürbar an… So ist seit gestern das Urteil eines Amsterdamer Bezirksgerichts rechtskräftig, das den zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern ausgehandelten Vergleich in der vorvergangenen Woche bestätigt hatte.

Fast schon folgerichtig zieht der Aktienkurs heute vorbörslich um über vier Prozent an. Natürlich ist der langfristige Chartverlauf nach dem milliardenschweren Bilanzskandal nach wie vor völlig zerstört, allerdings konnte sich die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten nahezu vervierfachen. Und ein Ende dieser Rallye ist noch nicht in Sicht. Im Gegenteil. Gelingt es Steinhoff nun sogar, die 20-Cent-Marke zu knacken, wäre das ein weiteres positives Zeichen.

Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, sieht es ganz gut aus. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Wo liegen die Chancen und welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren? Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

