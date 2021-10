Megatrend E-Bikes: A.B.S. Global Factoring AG finanziert starke Nachfrage bei Metz mobility

Wiesbaden (ots) - Es ist einer der Mega-Trends des letzten Jahres: Die Zweirad-E-Mobilität. Durch die Corona-Pandemie hat der Nachfrageboom nach E-Bikes weiter stark zugenommen. Das spürte auch die Metz Mobility GmbH aus Fürth, die sich auf die Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen E-Zweirädern spezialisiert hat. Den wachsenden Finanzierungsbedarf sichert Metz Mobility dabei über A.B.S. Global Factoring.



Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Zweirad-E-Mobilität wurde Anfang 2021 in Fürth die Metz Mobility GmbH aus der Traditionsmarke Metz gegründet, unter der das Unternehmen den Vertrieb für Premium E-Scooter und Pedelecs sowie für die eigenen E-Komponenten für Zweiradhersteller bündelt. Die Philosophie des Unternehmens lautet "hochwertige Produkte made in Germany"; dafür steht die Marke Metz, die bereits seit über 80 Jahren in Deutschland elektronische Produkte entwickelt und produziert. Ganz in diesem Sinne werden auch die E-Bikes und E-Kleinstfahrzeuge per Hand in Fürth zusammengebaut und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Reparabilität aus.