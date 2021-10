Bayer: Endlich ein Sieg vor Gericht!

Seit der unsäglichen Monsanto-Übernahme vor rund drei Jahren wird Bayer mit Schadensersatzklagen überhäuft, in denen Kranke nachweisen können, dass die Erkrankungen auf den Umgang mit dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup in Zusammenhang stehen. Bislang zog Bayer in nahezu allen Fällen der “Glyphosat-Affäre” vor Gericht den Kürzeren. Jetzt endlich mal ein Erfolg für den Chemie-Riesen…

Denn wie soeben bekannt wurde, hat ein amerikanisches Gericht im Streit zwischen Bayer und der Mutter eines an Krebs erkrankten Jungen zugunsten der Leverkusener entschieden. Die Geschworenen konnten keinen Zusammenhang zwischen der Erkrankung und dem Unkrautvernichtungsmittel Roundup. An der Börse schlägt das Urteil gleich mal voll durch. Vorbörslich liegt die Bayer-Aktie heute über zwei Prozent im Plus!

Fazit: Endlich ein Sieg für Bayer vor Gericht. Hat dieses Urteil nun vielleicht sogar Signalwirkung für zukünftige Prozesse? Ist die Aktie wieder ein Kauf? Oder sehen wir nur ein kurzes Strohfeuer?

Kursverlauf von Bayer der letzten drei Monate.