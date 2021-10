Savills Immobilien Beratungs-GmbH: Wohninvestmentmarkt Deutschland Q3 2021

Rekordjahr schon jetzt sicher - Öffentliche Hand und internationale Investoren aktiv wie selten zuvor

Transaktionsvolumen von 20,6 Mrd. Euro (+ 28 % ggü. 2020 Q1-Q3)

Fast die Hälfte des Volumens entfällt auf Berlin

Durchschnittspreise auf Rekordhoch (Ø 191.400 Euro je Wohnung)

Öffentliche Hand auf Rang drei der aktivsten Käufer (19 % Volumenanteil)

ESG-Taxonomie leitet Kapital in Neubau um und schafft Opportunitäten im Bestand

Im den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 wechselten in Deutschland Wohnimmobilien für etwa 20,6 Mrd. Euro den Eigentümer (Transaktionen ab 50 Wohnungen). Noch nie zuvor stand zu diesem Zeitpunkt eines Jahres ein so hohes Volumen in den Büchern. Angesichts sich anbahnender großer Transaktionen und der Mehrheitsbeteiligung von Vonovia an der Deutschen Wohnen erscheint sicher, dass auch das Gesamtjahr 2021 einen neuen Rekordwert am deutschen Wohninvestmentmarkt markieren und den bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2015 (23,3 Mrd. Euro) in den Schatten stellen wird. Zum ersten Mal überhaupt dürfte das Volumen die Marke von 30 Mrd. Euro übersteigen. "Die Nutzungsart Wohnen war im bisherigen Jahresverlauf die mit Abstand umsatzstärkste Nutzungsart am deutschen Immobilienmarkt. In Wohnimmobilien floss fast genauso viel Kapital wie in Büro- und Einzelhandelsimmobilien zusammen" berichtet Karsten Nemecek, Managing Director Corporate Finance - Valuation bei Savills Germany und begründet: "Nach wie vor ist es die Suche nach größtmöglicher Sicherheit, die viele Investoren umtreibt. Am Immobilienmarkt wird diese Sicherheit von vielen Investoren am ehesten den Wohnimmobilien zugeschrieben".