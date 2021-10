HAMBURG (dpa-AFX) - Jungheinrich gehört zu den drei größten Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik weltweit. Der Fokus des Unternehmens liegt auf Produkten und Dienstleistungen "rund um den Stapler". Zudem will das Unternehmen digitaler werden. Das Hamburger Traditionsunternehmen ist erst jüngst wieder in den MDax aufgestiegen. Was bei dem Unternehmen los ist, was die Analysten sagen und was die Aktie macht.

DAS IST LOS BEI JUNGHEINRICH: