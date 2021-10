seit der Veröffentlichung unseres letzten Newsletters im August ist viel passiert, national und international. Im Folgenden möchten wir Sie wieder sehr gerne darüber informieren, was FCR in den vergangenen Wochen bewegt und wieder ein Stück weiter nach vorne gebracht hat.

Unser Kerngeschäft ist konsequent auf die Bestandshaltung von deutschen Handelsimmobilien ausgerichtet. Dieses zahlt sich aus und wird auch weiter für positive Ergebnisse im Rahmen unseres dynamischen Wachstums sorgen. Dabei spielt der Ankauf von renditestarken Objekten eine zentrale Rolle. Im laufenden Jahr haben wir bereits 13 Objekte, allesamt Handelsimmobilien, erworben. Die Durchschnittswerte dazu können sich sehen lassen: So liegt die Anfangsrendite bei 9,2 %, die Vermietungsquote bei 98 % und der WAULT bei 5,7 Jahren.

Die Qualität der Ankäufe sieht man auch bei unserer neuesten Akquisition, einem vollvermieteten Einkaufszentrum in Finsterwalde. Die im südlichen Brandenburg befindliche Nahversorgungseinkaufsstätte bietet für die Ankermieter EDEKA (NP-Markt), ROSSMANN und DEICHMANN auf einer Verkaufsfläche von über 5.000 m² beste Bedingungen.

Apropos Bedingungen: Wir sehen, dass für uns relevante Indikatoren sich trotz Corona weiter verbessern und dass die Entwicklungen des Immobilienmarkts wieder zunehmend positiver sind. Auch gestärkt hierdurch werden wir unser Wachstum im Rahmen von Zukäufen für unser Bestandsportfolio in den nächsten Wochen weiter ankurbeln; unsere Akquisitionspipeline ist mit Objekten mit einer Anfangsrendite von 8 bis 12 % gut gefüllt. Unsere Zielsetzung ist es hier, Transaktionen mit einem Volumen im mittleren zweistelligen Mio.-Euro-Bereich kurzfristig zu realisieren.

Alle Transaction- und Asset Management-Aktivitäten sind bei FCR in einem Bereich gebündelt, um größtmögliche Synergien und Effekte im Rahmen einer ganzheitlichen und nachhaltigen Wertschöpfung zu erzielen. Unser Asset Management ist dabei unser schlagkräftiger Motor, der den Betrieb und die Weiterentwicklung der Immobilien effizient und wirkungsvoll sicherstellt. So konnte insbesondere durch den erneuten Abschluss neuer Mietverträge und Mietvertragsverlängerungen im Bestandsportfolio die Vermietungsquote auf 91,9 % erhöht und der WAULT, also die gewichtete Restlaufzeit der Mietverträge, auf 6,1 Jahre gesteigert werden. Mit Blick auf die Objektpotenziale sind wir optimistisch, dieses bereits sehr gute Niveau nicht nur stabilisieren, sondern auch weiter gezielt ausbauen zu können.