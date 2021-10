Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik- und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, Laptops und Datencentern. Das Cloud-Geschäft boomt und die Chips sind knapp, daher kaufen die Betreiber von Rechenzentren alles, was sie bekommen können. Das schlägt sich in den Zahlen von AMD nieder. Im letzten Quartal wurde der Umsatz im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 99 Prozent auf 3,85 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt. Das Management von AMD hat in diesem Quartal auch ein Aktien-Rückkaufprogramm in Höhe von 256 Millionen US-Dollar umgesetzt, und versucht weiter, das Angebot zu verknappen.

Zum Chart

In den Tagen nach der Veröffentlichung der Zahlen am 27. Juli 2021 nach Börsenschluss reagierte auch der Kursverlauf von AMD mit beträchtlichen Zuwächsen. Vom 28. Juli bis zum 4. August konnte eine Kurssteigerung in der Spitze von 37 Prozent eingefahren werden. Aktuell sorgen Gewinnmitnahmen für eine leichte Abkühlung des Kursverlaufes und die Notierung sank von 122,49 US-Dollar auf 101,80 US-Dollar am gestrigen Handelstag. Die Kernunterstützung bei 98,23 US-Dollar wurde in den letzten 12 Handelstagen vier Mal getestet und lässt eine Bodenbildung im übergeordneten Aufwärtstrend als die wahrscheinlichste Variante erscheinen. Auch die aktuelle Schwächephase an den Märkten wurde von der Aktie gut weckgesteckt. AMD sieht sich mit seinen Produkten einer epischen Nachfrage gegenüber und hat zumindest in der jüngeren Vergangenheit die sportlichen KGVs gerechtfertigt. Bis zum Finanzjahr 2022/23 ist ein Gewinnwachstum von 47 Prozent basierend auf dem EPS 2019/20 bereits eingepreist. Mittlerweile spielen die Produkte von AMD an der vordersten technologischen Front, was dem Unternehmen auch in naher Zukunft genügend Wachstum verleihen sollte.