KGK Science, ein Tochterunternehmen von Ketamine One, wurde mit der Unterstützung einer klinischen Studie zu Ketamin in den Vereinigten Staaten beauftragt

Vancouver, British Columbia, 6. Oktober 2021 – KetamineOne Capital Limited („Ketamine One“ oder das „Unternehmen“) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (Frankfurt: MY0), ein in der Konsolidierung ärztlicher Kliniken tätiges Unternehmen, das zu einem führenden nordamerikanischen Unternehmen in der Behandlung psychischer Erkrankungen wird, freut sich bekanntzugeben, dass das Auftragsforschungsinstitut KGK Science Inc („KGK“ oder das „CRO“), das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet, vor kurzem von einer Drittpartei mit der Entwicklung eines Protokolls und einer informierten Einwilligungserklärung (Informed Consent Form, „ICF“) zur Unterstützung der Antragstellung ihres institutionellen Prüfungsausschusses beauftragt wurde. Die Verpflichtung des CRO des Unternehmens durch die Drittpartei steht im Zusammenhang mit einer klinischen Stude zu Ketamin, die von einer Klinik in deren Räumen in Miami, Florida, durchgeführt werden soll.

Die Drittpartei bietet digitale Therapien im Bereich Psychedelika und psychische Gesundheit. Sie wird als eines der ersten Unternehmen bestimmte Daten sammeln und versuchen zu verstehen, wie Ketamin potenziell Probleme im Gehirn durch ein als Neuroplastizität bezeichnetes Verfahren beheben kann. Das für die klinische Studie der Drittpartei benötigte Protokoll und die ICF werden von KGK in Übereinstimmung mit den Richtlinien des „International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use“ (Internationaler Ausschuss zur Harmonisierung technischer Anforderungen für Pharmazeutika in der Verwendung am Menschen) entwickelt. KGK wird einen Begleitbrief zur Unterstützung der klinischen Studie erstellen, die einen alternativen Weg zum traditionelleren Prüfgenehmigungsantrag für neue Medikamente beschreiten will.

Der Zweck der Studie ist die Gewinnung objektiver Daten, die die Ansicht, dass durch richtige Dosierung und Verabreichung intravenöser („IV“) Ketaminbehandlungen Neuroplastizität und nachhaltige Minderung von Depressionen, mit oder ohne posttraumatischem Stresssyndrom (PTSD), erreicht werden kann, unterstützen. Patienten, die an der Studie teilnehmen, sollen vier Ketamininfusionen erhalten. In Verbindung mit der Drittpartei schlägt die Klinik vor, dass vor, während und nach den intravenösen Ketamininfusionen Messungen an den Teilnehmern vorgenommen werden sollen.