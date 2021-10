DGAP-Media / 06.10.2021 / 09:03



Xlife Sciences AG (XLS DE): Gründung der Xsight Optics GmbH

Die Xlife Sciences AG erweitert ihr Projektportfolio



Die Life Science-Managementgesellschaft Xlife Sciences AG hat mit der Gründung der im deutschen Erfurt ansässigen Xsight Optics GmbH das Projektportfolio im Bereich Medical Device weiter ausgebaut. Kernprodukt der Xsight Optics GmbH ist ein tragbarer elektronischer Sensor zur kontaktlosen Erfassung von Gesundheitsdaten.



Mit dem Medizin-Technik-Unternehmen Xsight Optics GmbH hat die Xlife Sciences AG ihr Projektportfolio im Bereich Medical Device durch eine vielversprechende, künstliche Intelligenz (KI) gestützte Technologie gezielt erweitert. Der von Xsight Optics entwickelte mobile Sensor kann durch eine geschickte Kombination aus optischer Technologie, Mikroelektronik und KI-gestützten Algorithmen verschiedene Gesundheitsparameter aus Infrarotbildern ableiten. So kann etwa medizinisches Personal in sicherem Abstand Herzrate, Sauerstoffsättigung, Temperatur und Atemfrequenz kontaktlos erfassen und direkt in eine elektronische Patientenakte übertragen. Oliver R. Baumann, CEO der Xlife Sciences AG, sieht ausserdem weitere vielversprechende Anwendungsfelder: "Das tragbare Device der Xsight Optics eignet sich auch hervorragend für Anwendungen im sicherheitstechnischen Bereich, zum Beispiel bei Grossveranstaltungen oder in Smart Cities", sagt Baumann. Erste Anfragen von Unternehmen aus Deutschland und dem Nahen Osten sind bereits eingegangen.