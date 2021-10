Eschborn (ots) - +++Umfrage unter 1.000 Verbrauchern+++



Wer zwischen 18 und 29 Jahre alt ist, sucht am liebsten den persönlichen

Kontakt, um eine Versicherung abzuschließen. Ganz vorne liegt der engste

Bekanntenkreis. Fast die Hälfte verlässt sich auf den Rat von Familie und

Freunden, wenn sie sich versichern wollen. Jeder Dritte möchte mit einem

Vermittler darüber sprechen. 26 Prozent vergleichen online auf einem der

bekannten Portale. Das ergibt eine Umfrage von Senacor Technologies unter 1.000

Verbrauchern im Alter von 18 bis 29 Jahren.



Die junge Zielgruppe ist sich bewusst, wie wichtig Versicherungen sind, um sich

vor den Risiken des Lebens zu schützen. 85 Prozent finden es wichtig oder sehr

wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das Problem: Beinahe jeder Zweite fühlt

sich noch nicht ausreichend abgesichert. Häufig liegt das auch daran, dass viele

gar nicht wissen, welche Versicherungen sie wirklich benötigen und sich nicht

gründlich selbst damit beschäftigen. Nur selten sind die 18 bis 29 Jahre alten

überhaupt dazu gezwungen. 45 Prozent geben zu, dass ihre Eltern die ersten

Versicherungen für sie abgeschlossen haben. 41 Prozent baten zumindest die

Familie um Hilfe. Nur 17 Prozent haben sich selbst informiert und entsprechend

gehandelt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Junge Menschen fühlen sich alleingelassen, auch von der Schule, obwohl siewissen, dass sie sich um ihre Vorsorge kümmern müssen", sagt Dr. Wolff Graulich,Partner bei Senacor. "Viele Versicherer zielen deshalb mit ihren Angeboten aneiner Jugend vorbei, die sich zwar sicher in der digitalen Welt bewegt, abersich kaum zutraut, die richtige Entscheidung zu treffen. Trotz Digitalisierungbleibt ein persönlicher, direkter Draht zum Versicherer auch künftig wichtig."Vier von fünf Befragten aus der Generation Z machen von der menschlichen Stimme,egal ob persönlich oder telefonisch, sogar abhängig, wo sie sich versichernwollen. 41 Prozent finden den persönlichen Kontakt besonders wichtig. Diemeisten wünschen sich zudem, dass sofort klar ist, was wie versichert ist. 86Prozent machen das an einer leicht zu verstehenden Sprache fest. Das ist nichtneu. Seit Jahren schon wird kritisiert, dass nicht jeder sofort versteht, wasgenau in den Bedingungen steht. Bereits 2018 hat die Bafin in leichter Sprachein kleines ABC für Versicherungen veröffentlicht. Digitale Gimmicks kommen zwarebenfalls gut an, doch geben sie nicht den Ausschlag für oder gegen einenAnbieter."Wer jung ist, will vor allem schnell verstehen, welche Versicherung sich eignet